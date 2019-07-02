«Торонто» обменял Росена и Кадри в «Колорадо» на Керфута и Бэрри

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Колорадо Эвеланш» провели двойной обмен игроков. Состав клуба из Денвера пополнили нападающий Назем Кадри и защитник Калле Росен. В обратном направлении отправились защитник Тайсон Бэрри и форвард Александр Керфут, говорится в сообщении официального сайта НХЛ.
Сделка также включала договорённости, связанные с драфтом-2020. «Торонто Мэйпл Лифс » в следующем году получит пик в шестом раунде, а «Колорадо Эвеланш» достался выбор в третьем раунде.
Напомним, ранее канадский клуб обменял защитника Никиту Зайцева и форвардов Коннора Брауна и Майкла Каркона в «Оттаву Сенаторз» на защитников Коди Сеси и Бена Харпура и нападающего Аарона Лачака. «Колорадо Эвеланш» покинул российский голкипер Семён Варламов, заключивший четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».
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