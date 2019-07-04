Стал известен календарь ВХЛ на сезон-2019/20

Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России разработали и утвердили календарь матчей «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» сезона-2019/20.



В предстоящем сезоне в «ВХЛ — Кубке Шёлкового пути» примут участие 32 хоккейных клуба (26 — Россия, 3 — Казахстан, 2 — Китай, 1 — Узбекистан). Состав участников пополнили «Динамо» (Тверь, Россия), «Номад» (Нур-Султан, Казахстан) и «Хумо» (Ташкент, Узбекистан). Вместо ХК «Саров» участие в предстоящем сезоне примет команда «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).



В связи с увеличением количества участников команды распределены по двум конференциям и четырём дивизионам с учётом их географического местоположения, а также транспортной логистики перемещений. Все команды проводят по одному матчу дома и по одному матчу в гостях с командами своего дивизиона и своей конференции. Также все команды проводят по одному матчу дома и по одному матчу в гостях с командами других дивизионов другой конференции согласно утверждённой структуре. Дополнительно все команды проводят по три «домашних» и три «гостевых» матча с командами своего дивизиона. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 52 матча (по 26 — на своём поле и поле соперника).



Регулярный чемпионат стартует 5 сентября в Караганде матчем-открытием между обладателем Кубка Петрова «Сарыаркой» и золотым призёром всероссийского соревнования по хоккею по итогам прошедшего сезона «Рубином» (Тюмень). Завершится регулярный чемпионат 18 февраля 2020 года.



Завершение сезона (решающий матч Финала Кубка Петрова), как и в прошедшем сезоне, запланировано на 30 апреля 2020 года.