Бабаев: решение по будущему Ткачёва ещё не принято

Шуми Бабаев, агент нападающего Владимира Ткачёва, прокомментировал информацию о том, что его клиент подпишет трёхлетний контракт со СКА.



«Ещё никакого решения не принято! У нас есть дедлайн со СКА, когда мы вынесем окончательное решение. В последнее время просто переговоры со СКА начались, они идут. Роман Ротенберг лично встречался с Владимиром, рассказал всё, что СКА может предложить в плане хоккея, они разговаривали больше двух часов. После этого разговора, вообще, и возник вариант, что мы можем остаться в клубе.



Что касается НХЛ, то у нас есть на руках предложения от нескольких команд, но мы ещё ничего не получили от клуба, в который мы хотим попасть. Поэтому пока находимся в ожидании. Мы не можем подписать контракт, просто получив предложение, нужно попасть в команду, которая будет предпочтительнее в плане продолжения карьеры», — сказал Бабаев в интервью Sport24.



В минувшем сезоне 23-летний Ткачёв забросил 5 шайб и сделал 21 голевую передачу в 53 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+3». В 17 матчах плей-офф на счету Владимира 10 (4+6) очков при полезности «+2». Ранее сообщалось, что Ткачёв может продолжить карьеру за океаном.

Ткачёв не уедет в НХЛ. В СКА он может пойти по пути Панарина и Гусева В Питере нападающего убедили остаться в России.