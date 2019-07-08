Сакик — о Кадри: «Колорадо» искал нападающего для второго звена

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик поделился мнением о нападающем Наземе Кадри, которого выменяли у «Торонто Мэйпл Лифс».
«Очевидно, что мы искали центрального нападающего для второго звена. Кадри продемонстрировал хорошие результаты, забрасывая не менее 30 шайб в течение двух сезонов подряд. Назем играет с бойцовским характером, к тому же его контракт действует ещё три года. Осуществив этот обмен, мы сделали линию нападения более глубокой, чтобы соответствовать сильнейшим командам лиги», — цитирует генерального менеджера официальный сайт «лавин».
В минувшем сезоне 28-летний Кадри провёл 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 16 шайб и отдав 28 результативных передач при показателе полезности «-2». В двух предыдущих сезонах форвард забрасывал по 32 шайбы. Кадри защищал цвета «Торонто» с сезона-2009/10.
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