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Игрок «Сент-Луиса» Данн приготовил завтрак в Кубке Стэнли

Игрок «Сент-Луиса» Данн приготовил завтрак в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Сент-Луис Блюз» Винс Данн получил возможность провести день с Кубком Стэнли. Сначала игрок приготовил в нём завтрак из хлопьев и молока, а потом отвёз трофей в местную больницу и ряд других учреждений города Линдсей (Онтарио), сообщает сайт НХЛ.

По признанию игрока, этот завтрак — лучший из всех, что он пробовал в жизни.

«Прошло около двух месяцев. Завоевать трофей было тяжело, но оно того стоило. Сегодня было удивительно видеть поддержку со стороны владельцев бизнеса, жителей — всех. Этот день никогда не забуду», — приводит слова Данна сайт НХЛ.

В составе «Сент-Луиса» в минувшем сезоне Данн сыграл 78 матчей регулярного чемпионата. Он набрал 35 (12+23) очков и заработал 45 минут штрафа. В плей-офф защитник провёл 20 игр. Забросил 2 шайбы и отдал 6 результативных передач.

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