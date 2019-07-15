Сушинский — о качествах Войнова: опыт, мастерство, надёжность, результативность

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение контракта с российским защитником Вячеславом Войновым.
«Опыт, мастерство, надёжность, результативность — этими качествами Вячеслав Войнов известен всем хоккейным болельщикам. В нашем случае добавляется ещё и огромная мотивация Войнова доказать всем и прежде всего самому себе, что он способен решать вместе с топ-клубом самые высокие задачи. Мы верим в Вячеслава и ждём от него сильной лидерской игры — как в равных составах, так и в большинстве», — цитирует Сушинского официальный сайт омского клуба.
Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».
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