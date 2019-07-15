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«Авангард» подтвердил заключение контракта с Вячеславом Войновым

«Авангард» подтвердил заключение контракта с Вячеславом Войновым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на один сезон с защитником Вячеславом Войновым, информирует официальный сайт омского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Россиянин планировал вернуться в Национальную хоккейную лигу, но ему выписали новую дисквалификацию.

Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

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