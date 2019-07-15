Петров: все сезоны, что меня не было в «Ак Барсе», хотел вернуться в Казань

Нападающий Кирилл Петров поделился впечатлениями от возвращения в казанский «Ак Барс».



«Не скажу, что меня долго не было, я постоянно здесь был, находился, приезжал, даже когда в других командах был. А так всё хорошо – семья довольна, все близкие и родственники, кто меня поддерживал, очень рады, что я вернулся.



В принципе, все эти сезоны, что меня здесь не было, я хотел вернуться. Так получилось, что поменялся тренерский штаб, мне сделали предложение. Я Дмитрия Вячеславовича Квартальнова хорошо знаю, все его требования тоже. Думаю, сейчас это самый правильный шаг для моей карьеры.



Нам впереди предстоит тяжёлая работа. Сейчас нам, грубо говоря, дали пять дней раскатиться, мы постепенно все набираем форму, чтобы быть готовыми к старту сезона», — цитирует игрока официальный сайт клуба.