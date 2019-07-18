«Барыс» расторг контракт с Гренцем

Нападающий Дмитрий Гренц более не является игроком ХК «Барыс». Как сообщает официальный сайт казахстанского клуба, контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.
За «Барыс» 23-летний Гренц выступал с 2015 года. В сезоне-2018/19 форвард провёл 25 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. В трёх играх плей-офф он отдал одну голевую передачу.
Также Дмитрий выступал за клуб «Номад» в регулярном чемпионате Казахстана. На его счету 20 матчей, в которых он забросил восемь шайб и отдал 11 передач. В плей-офф ОЧРК форвард помог своей команде дойти до финала и завоевать серебряные медали национального первенства. В 9 встречах навылет он заработал 8 (4+4) баллов.
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