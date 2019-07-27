«Вашингтон» заключил новый контракт со Стивенсоном, избежав арбитража

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с форвардом Чендлером Стивенсоном, информирует Washington Post. 25-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, годовая зарплата нападающего составит $ 1,05 млн. Стороны сумели избежать арбитражного слушания, которое было намечено на 1 августа.



В прошедшем сезоне Стивенсон провёл 64 матча за основную команду «Вашингтона» в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 11 (5+6) баллов при показателе полезности "-13" и нуле минут штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 12 минут за игру. В розыгрыше Кубка Стэнли форвард принял участие в шести матчах, не отметившись очками.

«Вашингтон» не становится сильнее. Овечкин больше не выиграет Кубок Стэнли? Сколько раз мы это уже слышали, но скоро в «Кэпиталз» всё же начнётся перестройка.