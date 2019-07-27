«Вашингтон» заключил новый контракт со Стивенсоном, избежав арбитража
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с форвардом Чендлером Стивенсоном, информирует Washington Post. 25-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, годовая зарплата нападающего составит $ 1,05 млн. Стороны сумели избежать арбитражного слушания, которое было намечено на 1 августа.
В прошедшем сезоне Стивенсон провёл 64 матча за основную команду «Вашингтона» в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 11 (5+6) баллов при показателе полезности "-13" и нуле минут штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 12 минут за игру. В розыгрыше Кубка Стэнли форвард принял участие в шести матчах, не отметившись очками.
«Вашингтон» не становится сильнее. Овечкин больше не выиграет Кубок Стэнли?
Сколько раз мы это уже слышали, но скоро в «Кэпиталз» всё же начнётся перестройка.
- 27 июля 2019
-
10:16
-
09:53
-
09:47
-
09:21
-
09:08
-
08:48
-
08:32
-
08:28
-
08:11
-
06:20
- 26 июля 2019
-
23:59
-
23:26
-
22:30
-
22:04
-
21:47
-
21:35
-
20:54
-
20:25
-
20:05
-
19:22
-
18:55
-
18:45
-
18:23
-
17:43
-
17:30
-
17:15
-
16:58
-
16:31
-
16:15
-
15:46
-
15:20
-
15:00
-
14:36
-
14:18
-
14:01
Партнерский контент