Шайфли: никак не могу повлиять на контракт Лайне, это его жизнь
Нападающий клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Марк Шайфли прокомментировал слухи о проблеме внутри команды.
«Мы к таким вещам не прислушиваемся и не обращаем на них внимания. Знаем, чем живет команда. Все остальное — полная чепуха. Пусть говорят, что хотят, но я знаю, что у нас сплоченный состав. У нас собрались отличные ребята, и я ни на минуту не сомневаюсь в их характере и отношении друг к другу.
Лайне и Коннор до сих пор не подписали контракты? Никак не могу на это повлиять. Это их жизнь. Такие вопросы решают их агенты и наше руководство. Игроки не занимаются ими. Летом мы должны уделять все внимание работе над собой и мастерством. Мы ничего не можем поделать по этому поводу», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
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