Житник: если Гусев уверен, что он супербизон, надо рисковать и ехать в «Вегас»

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал ситуацию с Никитой Гусевым, до сих пор не подписавшим контракт с «Вегас Голден Найтс».
«Тут тупиковая ситуация. Гусеву не 20 лет, в финансовом плане он, видимо, уже не готов ждать, а у клуба практически не осталось места под потолком зарплат. По идее нужно искать обмен, но здесь возраст тоже поддавливает.
Если Гусев твёрдо решил, что наступило время НХЛ, то нужно снижать запросы и брать контракт-мостик на один сезон. Правда здесь есть риск. «Вегас» — команда в которой не принято держать шайбу и заниматься раскатами-перекатами, в чём уже успел убедиться Вадим Шипачёв. «Вегас» играет очень быстро и просто, всё идёт по прямым линиям и на ворота. Поэтому есть опасения, что предстоящий сезон Гусев может потерять.
Если Гусев уверен, что он супербизон, то однозначно надо рисковать и ехать в «Вегас». Если есть сомнения, то можно переждать сезон в КХЛ и летом 2020 года выбирать клуб НХЛ в роли неограниченно свободного агента. Что посоветую? Я всегда любил риск», — приводит слова Житника Russia-Hockey.ru.
- 28 июля 2019
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