Каспарайтис: если Василевский будет играть плохо, то будут тыкать зарплатой

Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис прокомментировал подписание нового контракта российским вратарём Андреем Василевским с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Думаю, что сейчас Андрея Василевского сравнивают с Сергеем Бобровским. Боб получил большие деньги во «Флориде», так почему большие деньги не может получить Василевский? Сейчас в НХЛ растут контракты, сильные игроки получают хорошие деньги. И это справедливо.

Все знают, что Василевский здорово провёл прошлый сезон, выиграл «Везину». Да, не получилось в плей-офф, но это отдельный разговор, и здесь вина всей команды, а не одного человека. Раз руководство «Тампы» дало Андрею такие деньги, значит он их стоит. Боссов «молний» же никто не заставлял. Не забывайте и про низкую налоговую шкалу во Флориде, это тоже важный момент.

Я расскажу историю из своей жизни. Когда я подписывался с «Рейнджерс», то позвонил агент и сказал, что тебе предлагают $ 4 млн в год. Я мечтал зарабатывать $ 2 млн в год и сказал агенту: «Ты что, это очень много для меня, я столько не стою!» Агент ответил: «Ты с ума сошёл!? Иди и играй». Это я к тому, что все забудут про зарплату Василевского, если он будет хорошо играть. А вот если будет играть плохо, то будут ей тыкать», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.