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«Тампа» ищет новую команду для вратаря Доминге

«Тампа» ищет новую команду для вратаря Доминге
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» ищет новую команду для голкипера Луи Доминге, сообщает североамериканский журналист Джо Смит в своём «твиттере» со ссылкой на генерального менеджера «молний» Жюльена БрисБуа. Напомним, сегодня, 30 июля, в результате обмена с «Оттавой Сенаторз» систему «Тампы-Бэй» пополнил голкипер Майк Кондон, также клуб 1 июня подписал опытного вратаря Кёртиса Макиленни.

В прошедшем сезоне 27-летний Луи Доминге провёл 26 матчей за основную команду «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате, заменяя травмированного Андрея Василевского. Канадский голкипер одержал 21 победу, в среднем отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,88.

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