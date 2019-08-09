«Авангард» командировал в «Ижсталь» троих игроков

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» командировал в «Ижсталь» трёх игроков, информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги.

Согласно договору о сотрудничестве между ХК «Авангард» и ХК «Ижсталь» в Ижевск командированы три игрока из омского клуба: нападающие Артём Рожковский, Арсений Грицюк и защитник Кирилл Спиценко.

Согласно условиям договора, «Авангард» сможет делегировать в «Ижсталь» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ.

В сезоне-2018/19 омский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, но не сумел завоевать трофей, проиграв в четырёх матчах ЦСКА. Ижевчане не сумели пробиться в плей-офф ВХЛ, заняв 26-е место по итогам регулярного чемпионата.