«Авангард» командировал в «Ижсталь» троих игроков
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» командировал в «Ижсталь» трёх игроков, информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги.
Согласно договору о сотрудничестве между ХК «Авангард» и ХК «Ижсталь» в Ижевск командированы три игрока из омского клуба: нападающие Артём Рожковский, Арсений Грицюк и защитник Кирилл Спиценко.
Согласно условиям договора, «Авангард» сможет делегировать в «Ижсталь» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ.
В сезоне-2018/19 омский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, но не сумел завоевать трофей, проиграв в четырёх матчах ЦСКА. Ижевчане не сумели пробиться в плей-офф ВХЛ, заняв 26-е место по итогам регулярного чемпионата.
Грицюк — об «Авангарде»: мужики понимают, что молодым тяжело здесь
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