Минское «Динамо» проиграло «Динамо-Молодечно» в полуфинале Кубка Салея
Минское «Динамо» проиграло «Динамо-Молодечно» во втором полуфинале Кубка Салея. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу клуба белорусской суперлиги.
В первом периоде шайбами в составе команды из Молодечно отметились Вячеслав Лисичкин и Александр Зубрицкий. Во втором периоде шайба ещё раз влетела в ворота Юнаса Энрота. В заключительной трети команде Крэйга Вудкрофта удалось вернуться в игру, однако перевести матч в дополнительное время им было не суждено.
В первом полуфинале минская «Юность» нанесла поражение гродненскому «Неману» — 3:0.
Неман — Юность — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
Шайбы: 0:1 — Лопачук (12.56 — бол.). 0:2 — Мальцев (Колготин, Антонов, 13.41 — бол.). 0:3 — Кашкар (Мальцев, Парфеевец, 18.52).
Два молодых игрока подписали контракты с минским «Динамо»
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