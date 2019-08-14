Два молодых игрока подписали контракты с минским «Динамо», информирует официальный сайт белорусского клуба. Игорь Мартынов и Андрей Павленко успешно прошли просмотр и заключили трёхлетние двусторонние соглашения с «зубрами». Кроме того, клуб продлил пробные контракты с защитниками Романом Дюковым и Владиславом Ерёменко.
20-летний Мартынов два предыдущих сезона провёл в WHL, выступая за «Викторию Роялз». В 145 матчах набрал 94 (32+62) очка. Дважды выходил с командой в плей-офф и пробивался во второй раунд. Мартынов регулярно привлекался в сборные. На его счету два юношеских и три молодёжных чемпионата мира. Причём на ЮЧМ-2016 в первом дивизионе форвард с четырьмя голами cтал лучшим снайпера турнира, а на ЮЧМ-2017 с 7 (3+4) баллами стал самым результативным игроком среди партнёров.
19-летний Павелко также на протяжении двух лет выступал в WHL. В составе «Эдмонтон Ойл Кингз» провёл 91 матч и отметился 35 (13+22) баллами. Принимал участие в ЮЧМ-2017 и МЧМ-2019. На юношеском первенстве в элите заработал 3 (2+1) очка в семи встречах.
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