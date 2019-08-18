Андрей Кутейкин будет капитаном «Спартака» в сезоне-2019/20

Защитник «Спартака» Андрей Кутейкин будет капитаном команды в предстоящем сезоне. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Олег Знарок. Сегодня, 18 августа, красно-белые провели товарищеский матч с московским «Динамо» и одержали победу со счётом 2:0. Игра прошла без зрителей по решению представителей «Спартака».



«Капитаном будет Андрей Кутейкин, он самый опытный у нас», — приводит слова Знарка РИА «Новости».

«Спартак» дважды огорчил бело-голубых в ходе первого периода с интервалом в 36 секунд. Сначала точным броском отметился Мартиньш Карсумс, а затем заброшенную шайбу на свой счёт записал Андрей Кутейкин, и счёт 2:0 сохранился вплоть до финальной сирены.

В минувшем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде хоккеистам СКА со счётом 2-4, хотя выиграл два первых матча в Санкт-Петербурге.