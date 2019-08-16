КХЛ согласовала перенос двух домашних матчей «Спартака» на арену в Мытищах

В связи с обращением ХК «Спартак» из-за невозможности проведения матчей на «ЦСКА-Арене» Континентальная хоккейная лига согласовала перенос двух матчей на ледовую площадку СК «Арена Мытищи», сообщается на официальном сайте организации.
20 ноября 2019 года: «Спартак» — «Локомотив».
21 ноября 2019 года: «Спартак» — «Динамо» (Минск).
В связи с технической невозможностью подготовить «ВТБ Арену» после проведения 7 декабря 2019 года культурно-массового мероприятия, а также по обоюдному согласию участвующих в данном матче команд лига в соответствии со статьёй 55 спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе матча «Динамо» (Москва) – СКА с 8 декабря на 9 декабря 2019 года.
В минувшем сезоне «Спартак» из-за проведения массовых мероприятий на арене в «Парке Легенд» был вынужден провести два матча на «Арене Мытищи». Красно-белые провели там встречи с рижским «Динамо» и финским «Йокеритом» и одержали победы.
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