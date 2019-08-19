Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» отправилось на турнир имени Пучкова, взяв 27 хоккеистов

«Торпедо» отправилось на турнир имени Пучкова, взяв 27 хоккеистов
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты «Торпедо» отправились в Санкт-Петербург на традиционный турнир имени Пучкова, информирует официальный сайт команды.

Помимо нижегородцев в соревновании примут участие СКА, «Северсталь», «Йокерит», ХК «Сочи» и «Авангард». Турнир пройдёт с 21 по 26 августа.

Тренерский штаб «Торпедо» взял на турнир 27 игроков:

вратари: Андерс Линдбек, Андрей Тихомиров;

защитники: Георгий Мишарин, Артём Аляев, Денис Баранцев, Сергей Зборовский, Антон Волченков, Михаил Орлов, Максим Минеев, Кирилл Меляков, Дмитрий Родионычев, Чарльз Геноуэй;

нападающие: Павел Варфоломеев, Джордан Шредер, Антон Шенфельд, Михаил Варнаков, Пол Щехура, Станислав Бочаров, Дамир Жафяров, Даниил Ильин, Куинтон Хауден, Кирилл Ураков, Виктор Шахворостов, Андрей Белевич, Сергей Гончарук, Владислав Михальчук, Денис Почивалов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент