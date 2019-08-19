«Торпедо» отправилось на турнир имени Пучкова, взяв 27 хоккеистов

Хоккеисты «Торпедо» отправились в Санкт-Петербург на традиционный турнир имени Пучкова, информирует официальный сайт команды.



Помимо нижегородцев в соревновании примут участие СКА, «Северсталь», «Йокерит», ХК «Сочи» и «Авангард». Турнир пройдёт с 21 по 26 августа.



Тренерский штаб «Торпедо» взял на турнир 27 игроков:



вратари: Андерс Линдбек, Андрей Тихомиров;



защитники: Георгий Мишарин, Артём Аляев, Денис Баранцев, Сергей Зборовский, Антон Волченков, Михаил Орлов, Максим Минеев, Кирилл Меляков, Дмитрий Родионычев, Чарльз Геноуэй;



нападающие: Павел Варфоломеев, Джордан Шредер, Антон Шенфельд, Михаил Варнаков, Пол Щехура, Станислав Бочаров, Дамир Жафяров, Даниил Ильин, Куинтон Хауден, Кирилл Ураков, Виктор Шахворостов, Андрей Белевич, Сергей Гончарук, Владислав Михальчук, Денис Почивалов.