«Торпедо» отправилось на турнир имени Пучкова, взяв 27 хоккеистов

Хоккеисты «Торпедо» отправились в Санкт-Петербург на традиционный турнир имени Пучкова, информирует официальный сайт команды.
Помимо нижегородцев в соревновании примут участие СКА, «Северсталь», «Йокерит», ХК «Сочи» и «Авангард». Турнир пройдёт с 21 по 26 августа.
Тренерский штаб «Торпедо» взял на турнир 27 игроков:
вратари: Андерс Линдбек, Андрей Тихомиров;
защитники: Георгий Мишарин, Артём Аляев, Денис Баранцев, Сергей Зборовский, Антон Волченков, Михаил Орлов, Максим Минеев, Кирилл Меляков, Дмитрий Родионычев, Чарльз Геноуэй;
нападающие: Павел Варфоломеев, Джордан Шредер, Антон Шенфельд, Михаил Варнаков, Пол Щехура, Станислав Бочаров, Дамир Жафяров, Даниил Ильин, Куинтон Хауден, Кирилл Ураков, Виктор Шахворостов, Андрей Белевич, Сергей Гончарук, Владислав Михальчук, Денис Почивалов.
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