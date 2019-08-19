«Торпедо» провело презентацию команды в день 798-летия Нижнего Новгорода

Хоккейный клуб «Торпедо» провёл презентацию команды в день 798-летия Нижнего Новгорода.



Мероприятие состоялось на главной городской сцене в присутствии множества болельщиков и других нижегородцев. Ещё до начала официального мероприятия торпедовцы приняли участие в импровизированной фотосессии.



Старт официальной торпедовской части на мероприятии предваряло выступление музыкальной группы, посвятившей команде зажигательную песню с напутствием завоевать Кубок Гагарина. После ее окончания на концертной площадке появились сами торпедовцы. Сначала зрителей поприветствовали хоккеисты, защищавшие цвета команды ранее, а затем стартовала презентация новобранцев. Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов вручил новичкам игровые свитеры и напутствовал перед предстоящим сезоном.

Посмотреть видео можно на YouTube.