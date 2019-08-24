Суббэн и знаменитая горнолыжница Вонн объявили о помолвке

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн и его подруга, известная горнолыжница Линдси Вонн, объявили о помолвке.
«Я сказала да. Не могу дождаться, чтобы провести остаток своей жизни с этим сумасшедшим, добрым, красивым, энергичным и отзывчивым человеком», – написала Вонн в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Вонн.
Дата свадьбы пока не определена. Пара встречается с 2018 года.
«Я просто хочу насладиться моментом. Мы не спешим регистрировать брак. Это зависит в том числе и от его графика игр. Я не хочу его напрягать, потому что ему предстоит важный сезон», – сказала Вонн.
Ранее Линдси встречалась с известным гольфистом Тайгером Вудсом. В феврале американка объявила о завершении спортивной карьеры из-за травм. Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница четырёх Кубков мира в общем зачёте (2007/08, 2008/09, 2009/10 и 2011/12) и двукратная чемпионка мира.
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