Суббэн и Линдси Вонн снова сфотографировались в купальниках в цветах флага США
Защитник «Нью-Джерси Девилз» Пи Кей Суббэн и его девушка, известная бывшая горнолыжница Линдси Вонн, второй год подряд опубликовали фотографии в патриотических купальниках. Фото, как и год назад, приурочено ко Дню независимости США.
«Что тут сказать… Это уже стало традицией», — написал Суббэн в своём «твиттере».
«Это уже выходит из-под контроля. Люблю это безумие», — так Вонн прокомментировала фото в своём «инстаграме».
Напомним, этим летом Пи Кей Суббэн был обменян из «Нэшвилл Предаторз» в «Нью-Джерси Девилз». Контракт 30-летнего хоккеиста действует до конца сезона-2021/22 со среднегодовой зарплатой $ 9 млн.
В феврале 2019 года 34-летняя Линдси Вонн официально объявила о завершении профессиональной карьеры.
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