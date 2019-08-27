Президент «Авангарда»: легионерам очень тяжело адаптироваться к России

Президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался об отъезде лучшего бомбардира команды двух последних регулярок Ильи Михеева в «Торонто Мэйпл Лифс», а также поделился мнением относительно проблемы адаптации легионеров в КХЛ.

«У Михеева есть русские ребята в команде. У меня всё было по-другому, никого не было из русских, а по-английски я знал только слово «Спасибо», так что Илье в этом плане полегче. Легионерам очень тяжело адаптироваться к России. Деарне и Тальбо уже давно были в России, у них была химия, нам с ними повезло. А иностранцам, которые только приезжают впервые, очень трудно в России», — сказал Сушинский в эфире радиостанции «Сибирь».

В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина—2019 Михеев отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

