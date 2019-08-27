Сушинский: «Авангарду» и так нужен был центр, а теперь ещё и травма Зернова
Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о селекции клуба в это межсезонье.
«Работа над легионером не быстрая. Есть варианты, которые рассматриваем каждый день. Как только что-то случится, сразу объявим! У нас есть варианты и из Европы и из Северной Америки. Нам и так нужен был центр, а теперь ещё и травма Зернова наложилась.
Селекция прошла хорошо. Нам нужны были мышцы, катающиеся ребята, с этой задачей мы справились. Пока замену Тальбо и Деарне мы не нашли, но поиск продолжается», — сказал Сушинский в эфире радиостанции «Сибирь».
Ранее президент «Авангарда» заявлял, что позицию пятого иностранца омская команда закроет для начала сезона. Однако впоследствии «ястребы» отказались от ряда игроков, входивших в сферу интересов клуба.
Сушинский: до начала сезона у «Авангарда» будет закрыта позиция легионера
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