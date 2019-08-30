Главный тренер сборной Финляндии Ялонен продлил контракт до 2022 года

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен подписал новый контракт, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея. Новый договор рассчитан до мая 2022 года.
«Присутствие у руля национальной команды — честь для любого тренера. Приятно, когда у тебя есть возможность работать с лучшими хоккеистами в стране на международном уровне. В 2022 году нас ждут грандиозные события — Олимпийские игры и домашний чемпионат мира», — цитирует Ялонена пресс-служба ИИХФ.
Ялонен дважды приводил сборную Суоми к победе на чемпионате мира (2011, 2019). На прошедшем турнире в Словакии в полуфинале финская команда обыграла сборную России со счётом 1:0.
На ЧМ-2020 сборная Финляндии попала в одну группу с Россией, США, Швейцарией, Латвией, Норвегией, Италией и Казахстаном.
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