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Главный тренер сборной Финляндии Ялонен продлил контракт до 2022 года

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Главный тренер сборной Финляндии Ялонен продлил контракт до 2022 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен подписал новый контракт, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея. Новый договор рассчитан до мая 2022 года.

«Присутствие у руля национальной команды — честь для любого тренера. Приятно, когда у тебя есть возможность работать с лучшими хоккеистами в стране на международном уровне. В 2022 году нас ждут грандиозные события — Олимпийские игры и домашний чемпионат мира», — цитирует Ялонена пресс-служба ИИХФ.

Ялонен дважды приводил сборную Суоми к победе на чемпионате мира (2011, 2019). На прошедшем турнире в Словакии в полуфинале финская команда обыграла сборную России со счётом 1:0.

На ЧМ-2020 сборная Финляндии попала в одну группу с Россией, США, Швейцарией, Латвией, Норвегией, Италией и Казахстаном.

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