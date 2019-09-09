Агент Бурдасова: предложение из НХЛ так и не поступило, я им сказал: «Адиос!»

Шуми Бабаев, агент Антона Бурдасова, рассказал, почему его клиент не перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги.



«Так и не поступило предложение из НХЛ вчера, мы не успеваем, больше ждать не будем, я им сказал: «Адиос!»



Сегодня начинаем переговоры с клубами КХЛ. Считаем ли «Авангард» приоритетным вариантом? Нет, приоритетов у нас нет, есть несколько вариантов, со всеми этими клубами будем общаться», — приводит слова Бабаева Sport24.



В минувшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».

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