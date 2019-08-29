Бурдасов: нигде не оскорбляют так, как в Уфе. Не обращаю внимания на недолюдей

Нападающий Антон Бурдасов поделился мнением о жёсткой критике в Интернете.
«Не обращаю внимания на этих недолюдей. Например, мы выиграли четыре встречи, одну проиграли в овертайме. А они мне пишут какие-то оскорбления. Какие наиболее запомнились? Особо не обращаю внимания. Надо подумать… Не знаю. Скажу только, что играл в Питере, в Омске, но так, как оскорбляют в Уфе, не оскорбляют нигде. Это точно город номер один. Но и в плане поддержки тоже очень хороший город.
Эти люди в основном пишут, но никогда не встречаются, не говорят в глаза, например после игры.
Наоборот, вспомню приятный момент. Возвращался в Уфе домой травмированным, встретил пожилую супружескую пару. Они мне столько хороших слов сказали, так было приятно слышать это от людей, которым не надо ничего никому доказывать, никого оскорблять», — цитирует игрока «Спорт-экспресс».
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