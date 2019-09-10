Фетисов объяснил, почему российские хоккеисты продолжают уезжать из КХЛ в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением, почему российские хоккеисты уезжают из КХЛ в НХЛ.
«Надо их спрашивать, почему едут туда. Но всё довольно просто на самом деле. Каждая игра — война, и каждый игровой отрезок времени необходимо проводить на максимуме, хочешь понять и раскрыть свой потенциал, попасть в систему, которая предоставит тебе возможность играть до 40 лет. И если ты правильно относишься к себе, к игре, ко всему, что происходит вокруг, то и выбираешь НХЛ. Все хотят быть частью этой истории, той, где есть совершенно адекватное, непредвзятое отношение. Где проявляется не только интерес самого дела, но и твоё отношение к происходящему. Именно это и привлекает ребят. Надеюсь, у нас появится такая же система в Континентальной хоккейной лиге, и парни будут выбирать, как продолжать карьеру и куда отправиться.
В нашей системе я в своё время предлагал единственный правильный вариант — регламенты, законы нашей страны подписать таким образом, чтобы они соответствовали всем нормативным требованиям Национальной хоккейной лиги. У нас по-прежнему не закрытая лига по возрасту, по-прежнему наши контракты не признаются в той степени, в которой должны. Трудовой кодекс у нас превалирует над всеми остальными делами хоккея. И любой игрок может подписать заявление, что он покидает клуб. Не знаю, кому это выгодно. Надо, чтобы это не происходило», — цитирует Фетисова news.ru.
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