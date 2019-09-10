Больше было разговоров. 8 россиян, не доехавших до НХЛ

Бурдасов такой не один. Кто-то выбивал себе жирный контракт в КХЛ, а другие реально хотели, но не смогли уехать за океан.

Антон Бурдасов попугал всех своим возможным отъездом в НХЛ, но в результате форварду так и не предложили контракт за океаном. Случай Бурдасова не уникален. В нашей хоккейной истории было немало игроков, которые так и не доехали до НХЛ, хотя к этому были предпосылки разной степени серьёзности. Вспоминаем эти случаи.

В КХЛ Бурдасов тоже никому не нужен. Надо было меньше слушать агента? История о том, как на ровном месте можно тормознуть карьеру.

Как возникли слухи про НХЛ: весной 2018-го Гарипов дотащил «Ак Барс» до Кубка Гагарина, и на воспитанника казанского хоккея все посмотрели по-новому. Эмиля, никогда ранее не игравшего за сборную России, стали сватать на ЧМ-2018, но ещё раньше появилась информация об интересе к Гарипову в НХЛ. Якобы основным вариантом был «Айлендерс», а кроме «островитян» вратаря внесли в список потенциальных новичков ещё три команды. Эмиль тогда говорил, что если будет конкретное предложение, то он уедет, а Зинэтула Билялетдинов поддерживал любое начинание лучшего игрока «Ак Барса» в том плей-офф.

Чем всё закончилось: сватать Гарипова в НХЛ начали сразу же после решающей игры финала Кубка Гагарина, но уже через неделю «Ак Барс» сделал вратарю квалификационное предложение, а спустя ещё пять дней Эмиль продлил контракт с казанцами на два года. Очевидно, что в мае предметного интереса к голкиперу за океаном так и не проявили, а рисковать и ждать, как тот же Бурдасов, Гарипов не захотел.

Фото: Вадим Китаев, photo.khl.ru

Алексей Василевский

Как возникли слухи про НХЛ: Алексей Василевский после переезда из родной Уфы в Екатеринбург стремительно прогрессировал, и к концу сезона-2017/18 превратился в крепкого интересного защитника, которым могут заинтересоваться в Америке. Разумеется, важную роль играло и братское родство Алексея с основным голкипером «Тампы». По некоторым данным, у защитника было три предложения из НХЛ, и одно из них – как раз из «Лайтнинг».



Чем всё закончилось: красивой истории не получилось, дуэт Василевских НХЛ не увидела. В прошлое межсезонье Алексей не стал долго тянуть и гнаться за большой американской мечтой, а уже в середине июня заключил трёхлетний контракт с «Автомобилистом». Этой сделкой все остались довольны.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Как возникли слухи про НХЛ: Телегин выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и изъявил желание продолжить карьеру в НХЛ. В Северной Америке Иван в своё время провёл четыре сезона, но добрался только до АХЛ. Сейчас же он теоретически мог рассчитывать на попадание в лучшую лигу мира в роли элитного чекера для четвёртого звена. «Я уже не новичок в НХЛ. Ни у одного из клубов лиги нет прав на меня, так что буду подписывать контракт как неограниченно свободный агент», — судя по словам Телегина коллегам из «Спорт-экспресса» в мае 2019-го, хоккеист был уверен в своём отъезде.



Чем всё закончилось: но уже через две недели Телегин подписал новое трёхлетнее соглашение с ЦСКА. Вероятно, Иван просто набивал себе цену – обычная история.

Как возникли слухи про НХЛ: в январе 2019-го года известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер заявил, что в капитане ЦСКА заинтересованы в «Торонто» и ещё нескольких клубах НХЛ, а на матче «Локомотив» — ЦСКА в Ярославле побывал генменеджер «кленовых листьев» Кайл Дубас, который, судя по всему, просматривал не только проспекта «Мэйпл Лифс» Егора Коршкова.

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Впрочем, это был единственный случай, когда к Андронову вроде бы проявили предметный интерес. После победы в Кубке Гагарина Сергей сначала отвечал загадками на вопросы о будущем, а во время ЧМ-2019 сказал, что не хочет ехать в НХЛ на двусторонний контракт.



Чем всё закончилось: Андронову не понадобилось много времени, чтобы взвесить все за и против, и в конце мая он заключил новый договор с «армейским» клубом.

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Как возникли слухи про НХЛ: ещё во время сезона-2016/17 было понятно, что лидер «Сибири» Максим Шалунов не останется в скромном новосибирском клубе. В КХЛ на форварда претендовал ЦСКА, но и «Чикаго» обозначал интерес к Шалунову. На матчи «Сибири» ездили скауты, о Максиме положительно высказывался генменеджер «Блэкхоукс» Стэн Боумэн.

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Сам Шалунов, понятное дело, был польщён вниманием со стороны «Чикаго», но о своих планах ничего не говорил, а его агент Шуми Бабаев сомневался, что для отъезда Максима в расположение «Блэкхоукс» настало подходящее время.



Чем всё закончилось: уже к февралю вероятность приезда Шалунова в «Чикаго» стала минимальной, а в мае «Сибирь» и ЦСКА провернули тот самый обмен, и на три года Максим стал «армейцем».

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В октябре 2017-го Шалунов говорил, что «Чикаго» остаётся его целью, но с тех пор об интересе к форварду со стороны «чёрных ястребов» ничего не слышно. Посмотрим, что будет в следующее межсезонье, когда у Шалунова закончится контракт с ЦСКА.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Владимир А. Ткачёв

Как возникли слухи про НХЛ: начиная с сезона-2016/17 довольно регулярно появлялась информация об интересе к Ткачёву за океаном. В ноябре 2016-го назывались «Чикаго» и «Виннипег», прошлым летом – «Вегас». Но ничего предметного.



Чем всё закончилось: в межсезонье-2017 у Ткачёва действительно был вариант уехать в «Чикаго», но сам игрок посчитал правильным остаться в «Ак Барсе». Через год он общался в «Вегасом», но дальше ознакомительной беседы дело не продвинулось. Очевидно, Ткачёва всё полностью устраивает в Казани, и в мае Владимир подписал с клубом очередной двухлетний контракт.

Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Владимир Э. Ткачёв

Как возникли слухи про НХЛ: 1 мая 2019 года агент Ткачёва Шуми Бабаев заявил, что хоккеист продолжит карьеру в НХЛ. Как и в случае с Бурдасовым, не было никакой конкретики, но звучало всё очень убедительно.



Чем всё закончилось: из «Салавата» права на Ткачёва перешли в СКА в результате обмена, а затем у Владимира состоялся судьбоносный разговор с Романом Ротенбергом. Доподлинно неизвестно, о чём с хоккеистом общался Роман Борисович, но в результате Ткачёв забросил мечты об НХЛ и на три года прописался в Северной столице.

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Как возникли слухи про НХЛ: видимо, их запустил сам Иван Налимов. Во всяком случае, информация в The Athletic была подана в таком виде: «По сообщениям источника, проспект «Чикаго» Иван Налимов готов покинуть КХЛ и подписать контракт с «Чикаго» на следующий сезон». Что за источник – не уточняется.



Чем всё закончилось: Налимов-то был готов подписать контракт с «Чикаго», но вряд ли в «Блэкхоукс» вообще рассматривали этот вариант. Слух появился, так и затих, а Налимов в межсезонье сначала был обменян из «Авангарда» в «Сочи», а уже оттуда перешёл в СКА.