Василевский и Бобровский возглавили вратарский рейтинг The Hockey News

Эксперты The Hockey News опубликовали свою версию 10 лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги. Лучшим вратарём лиги признали российского голкипера клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, следом в рейтинге расположился ещё один россиянин — Сергей Бобровский, в межсезонье ставший игроком «Флориды Пантерз».

Полностью десятка голкиперов выглядит так:



1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

2. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»)

3. Бен Бишоп («Даллас Старз»)

4. Кэри Прайс («Монреаль Канадиен»)

5. Туукка Раск («Бостон Брюинз»)

6. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»)

7. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»)

8. Мэтт Мюррей («Питтсбург Пингвинз»)

9. Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»)

10. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»).