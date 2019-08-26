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NHL Network: Василевский — лучший вратарь НХЛ, Бобровский — второй

NHL Network: Василевский — лучший вратарь НХЛ, Бобровский — второй
Хоккей / НХЛ 0

Эксперты NHL Network опубликовали свою версию 10 лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги. Лучшим вратарём лиги признали российского голкипера клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, следом в рейтинге расположился ещё один россиянин — Сергей Бобровский, недавно ставший игроком «Флориды Пантерз».

Полностью десятка голкиперов выглядит так:

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
2. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»)
3. Бен Бишоп («Даллас Старз»)
4. Кэри Прайс («Монреаль Канадиен»)
5. Туукка Раск («Бостон Брюинз»)
6. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»)
7. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»)
8. Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»)
9. Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»)
10. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»).

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

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