Зибанеджад: Панарин непредсказуем. Никто не знает, что он собирается делать

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился ожиданиями от игры с форвардом Артемием Панариным.



«Панарин может подержать шайбу, найти место на льду, чтобы разыграть комбинацию. Мне это немного напоминает то, как мы в прошлом году играли с Матсом Цуккарелло. У него великолепный пас и хороший бросок. Так что мне надо только открыться. Теперь я смогу чаще бросать.



Панарин непредсказуем. Никто не знает, что он собирается делать. Россиянин может бросить, может отдать пас, может обыграть. Угадать невозможно. Играя в одном звене с ним, нужно быть всегда готовым к любым вариантам. Он никогда не покажет, что будет делать. Надо всегда ждать от него передачи, быть готовым к броску или к отскоку», — цитирует Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

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