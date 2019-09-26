Мартемьянов: тренерский штаб «Автомобилиста» терпит. Не знаю, как руководство

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился эмоциями после матча со «Спартаком» (0:1).
«Матч получился очень напряжённым, блестящее отыграли вратари. «Спартак» очень много проблем создал в нашей атаке. К сожалению, в последних матчах мы не забили ничего. Будем разбираться с этим. Моментов-то у нас хватает, а по самоотдаче практически претензий нет. Счастье от нас отвернулось, а забивать мы очень мало стали. Есть кому забивать. И это касается не только нападающих, но и защитников.
Дацюк сыграл более уверенно, чем в первом матче. Он на верном пути. Ему надо было сыграть два матча, чтобы почувствовал себя в игре. А то, что с его выходом на лёд мы перестали забивать, я связи не вижу. Наоборот, считаю, что будем забивать голы. Он мастер, это все сегодня видели. Ему нужно время, а результат будет.
Дальше будет видно насчёт сочетаний звеньев. Следующий матч он вряд ли будет играть, потому что постепенно надо входить в игру. Смотреть мы должны не только на гладкий чемпионат, как в том году, но и на весну. Будем ротировать состав, ищем оптимальные звенья. Тренерский штаб пока терпит, не знаю, как руководство. Нужен результат. Сейчас нужна любая победа, неважно какая. Командный дух у нас не падает», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 26 сентября 2019
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