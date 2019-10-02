Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча с рижским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:30 мск.



«Всегда чувствую себя отлично, играя в Латвии. Трижды со сборной этой страны я принимал участие в чемпионатах мира, знаю многих игроков, отлично знаю Ригу. Сюда всегда приятно приезжать.



Арена – одна из самых громких в КХЛ, болельщики заряжают свою команду энергией. И «Динамо» всегда выкладывается по максимуму. Последние матчи для нашего соперника сложились непросто, они могли победить, но теряли очки. В команде много талантливых хоккеистов с характером, так что я уверен, они постараются показать свой лучший хоккей», – рассказал тренер клубному телевидению.