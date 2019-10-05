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Рижское «Динамо» проиграло ЦСКА, поражение стало седьмым подряд

Рижское «Динамо» проиграло ЦСКА, поражение стало седьмым подряд
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА на домашней площадке одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 6:1. Латвийская команда потерпела седьмое поражение подряд.

Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «армейской» команды Линден Вей. В концовке первого периода гости отыгрались благодаря голу форварда Гинтса Мейи. На 25-й минуте Вей оформил дубль, вновь выведя ЦСКА вперёд. До второго перерыва московский клуб забил ещё три гола усилиями Никиты Нестерова, Кирилла Капризова и Ивана Телегина. На 48-й минуте хозяева установили окончательный счёт, точным броском отметился Алексей Марченко.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Вей (Секач) – 04:19' (5x5)   1:1 Мейя (Маренис, Мамчицс) – 17:09' (5x5)   2:1 Вей (Киселевич, Мамин) – 24:37' (5x5)   3:1 Нестеров (Григоренко) – 31:20' (5x3)   4:1 Капризов – 34:32' (5x5)   5:1 Телегин (Романов, Капризов) – 37:41' (5x5)   6:1 Марченко (Юханссон) – 47:41' (en)
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