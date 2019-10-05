Рижское «Динамо» проиграло ЦСКА, поражение стало седьмым подряд

Московский ЦСКА на домашней площадке одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 6:1. Латвийская команда потерпела седьмое поражение подряд.



Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «армейской» команды Линден Вей. В концовке первого периода гости отыгрались благодаря голу форварда Гинтса Мейи. На 25-й минуте Вей оформил дубль, вновь выведя ЦСКА вперёд. До второго перерыва московский клуб забил ещё три гола усилиями Никиты Нестерова, Кирилла Капризова и Ивана Телегина. На 48-й минуте хозяева установили окончательный счёт, точным броском отметился Алексей Марченко.