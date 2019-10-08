Гашек рассказал о возможной борьбе за пост президента Чехии

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек рассказал об интересе к политической деятельности и возможной борьбе за пост президента страны.
«По-прежнему играю в хоккей, но в любительской команде. Пару раз в неделю выхожу на лёд. У меня есть бизнес – выпускаю энергетические напитки Smarty. Я – управляющий директор компании, и эта работа требует ежедневного внимания. Также у меня две охотничьи собаки: английский и венгерский сеттеры. Хожу на охоту с ними. Сейчас открыт сезон охоты на фазанов и уток. Так что живу насыщенной и интересной жизнью. Главное занятие – бизнес, хоккей и охота с собаками – это для удовольствия.
Борьба за пост президента Чехии? Я интересуюсь политикой, хотел бы изучить этот предмет. Но в следующем году я ничего не хотел бы менять в жизни. Я говорю о своём бизнесе по производству напитков. Земан будет президентом ещё три года. Так что пока я всё внимание уделяю бизнесу и другим вещам. А через три года посмотрим, чем я буду заниматься", — цитирует Гашека пресс-служба НХЛ.
- 8 октября 2019
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