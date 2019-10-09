Мисюль: Кормье показывал: мол, давай краги сбросим. Ну я и согласился

Защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль рассказал о драке с нападающим «Ак Барса» Патрисом Кормье.

«До этого Кормье неоднократно жёстко играл против наших ребят.

В той ситуации он приехал на пятак, я его вытолкнул, а он повернулся и начал что-то говорить на английском и показывал: мол, давай краги сбросим. Ну я и согласился.

По поводу силового от Галимова мне особо нечего сказать. Удара в спину я не ожидал, но всё бывает, это хоккей. Я в порядке, чувствую себя хорошо.

В целом по игре даже не знаю, что сказать. Моменты свои не реализовывали, ошибались в обороне, из-за этого ненужные голы пропускали», — сказал защитник «Локомотива» Даниил Мисюль в личной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Земцовым.