Мисюль: Кормье показывал: мол, давай краги сбросим. Ну я и согласился
Защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль рассказал о драке с нападающим «Ак Барса» Патрисом Кормье.
«До этого Кормье неоднократно жёстко играл против наших ребят.
В той ситуации он приехал на пятак, я его вытолкнул, а он повернулся и начал что-то говорить на английском и показывал: мол, давай краги сбросим. Ну я и согласился.
По поводу силового от Галимова мне особо нечего сказать. Удара в спину я не ожидал, но всё бывает, это хоккей. Я в порядке, чувствую себя хорошо.
В целом по игре даже не знаю, что сказать. Моменты свои не реализовывали, ошибались в обороне, из-за этого ненужные голы пропускали», — сказал защитник «Локомотива» Даниил Мисюль в личной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Земцовым.
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