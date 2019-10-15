17-летний уроженец Ташкента забил гол в стиле лакросса, до этого он сделал покер

Нападающий Артур Калиев, выступающий в молодёжной лиге провинции Онтарио за «Гамильтон Буллдогс», забил эффектный гол в матче регулярного чемпионата с «Бэрри Колтс» (7:5).
17-летний уроженец Ташкента, находясь за воротами соперника, положил шайбу на неудобную сторону крюка и завёл её в верхний угол ворот, которые защищал рижанин Артур Силовс. Набрав в этом матче 4 (2+2) очка, Калиев вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги Онтарио (19 очков), обогнав на один балл россиянина Семёна Дер-Аргучинцева из «Петерборо».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Гамильтона».
Примечательно, что до этого в матче с «Лейк Эри Монстерз» Калиев оформил покер.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Лос-Анджелеса».
Калиев — первый уроженец Узбекистана, который может заиграть в НХЛ. В 2019 году он был выбран на драфте «Лос-Анджелес Кингз» под общим 33-м номером. Калиев с двухлетнего возраста живёт в США и имеет американское спортивное гражданство.
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