«Барыс» — «Динамо» Р: Жайлауов сыграет во втором звене хозяев

Стали известны составы казахстанского «Барыса» и рижского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 16 октября, начало матча — в 16:30 мск.



«Барыс»:



Карлссон (Паскуаль);

Маклюков — Диц, Пакаринен — Найт — Старченко;

Метальников — Блэкер, Жайлауов — Валк — Михайлис;

Клещенко — Шалапов, Акользин — Шестаков — Петухов;

Данияр, Асетов, Мусоров — Сагадеев — Шевченко.



«Динамо» Рига:



Макаров (Салак);

Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;

Мамцис — Маршалл, Мейя — Берзиньш — Эштон;

Берглунд — Сотниекс, Павлов — Джериньш — Липсбергс;

Гимаев, Маренис — Батня — Гиллис, Трасташенков.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



