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«Барыс» — «Динамо» Р: Жайлауов сыграет во втором звене хозяев

«Барыс» — «Динамо» Р: Жайлауов сыграет во втором звене хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы казахстанского «Барыса» и рижского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 16 октября, начало матча — в 16:30 мск.

«Барыс»:

Карлссон (Паскуаль);
Маклюков — Диц, Пакаринен — Найт — Старченко;
Метальников — Блэкер, Жайлауов — Валк — Михайлис;
Клещенко — Шалапов, Акользин — Шестаков — Петухов;
Данияр, Асетов, Мусоров — Сагадеев — Шевченко.

«Динамо» Рига:

Макаров (Салак);
Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;
Мамцис — Маршалл, Мейя — Берзиньш — Эштон;
Берглунд — Сотниекс, Павлов — Джериньш — Липсбергс;
Гимаев, Маренис — Батня — Гиллис, Трасташенков.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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