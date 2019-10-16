Салливан: «Питтсбург» начинает формировать характер, который всем нравится

Главный тренер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре своей команды на старте текущего регулярного чемпионата.



«Мы начинаем формировать характер, который всем нравится. Каждый вносит свой вклад, хотя команда в таком составе собралась только на прошлой неделе. Это действительно полезный опыт для всех. На скамейке потрясающая атмосфера. Ребята искренне переживают и болеют друг за друга. Они бьются друг за друга. Большинство ошибок, как правило, идёт из-за излишнего энтузиазма. Мы хотим продолжать играть в эту игру. И такое отношение к делу очень важно для нашей команды, которая движется вперёд», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.