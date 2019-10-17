Трое россиян остались в запасе «Колорадо». Клуб проиграл впервые в сезоне

«Питтсбург Пингвинз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Для «Эваланш» это поражение стало первым в сезоне.

Календарь «Колорадо Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ cезона-2019/20

Тремя запасными «лавин» на матч с «Питтсбургом» были трое россиян — защитник Никита Задоров, а также нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Каменев. Для «Эвеланш» это поражение стало первым в сезоне. В НХЛ не осталось команд, не потерпевших ни одного поражения в нынешнем сезоне. Подопечные Джареда Беднара до матча с «Питтсбургом» одержали пять побед в пяти матчах.