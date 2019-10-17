В НХЛ не осталось команд, не потерпевших ни одного поражения в нынешнем сезоне
«Питтсбург Пингвинз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20
Для «Эваланш» это поражение стало первым в сезоне. В НХЛ не осталось команд, не потерпевших ни одного поражения в нынешнем сезоне. Подопечные Джареда Беднара до матча с «Питтсбургом» одержали пять побед в пяти матчах.
Победную шайбу в овертайме в меньшинстве забросил нападающий «Питтсбурга» Брэндон Танев. 2 (1+1) очка набрал капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. Голами в составе «Эвеланш» отметились Мэтт Калверт и Натан Маккиннон.
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