Гол Тэйвза в овертайме принёс «Чикаго» победу в матче с «Коламбусом»

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз. Голами в составе победителей также отметились Дрейк Каджула и Алекс Дебринкэт. В активе Патрика Кейна две результативные передачи. Голкипер хозяев Робин Ленер отразил 37 бросков из 39.

Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков провёл на льду 16 минут 43 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил три силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1».