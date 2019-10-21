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Малыша нарядили в форму, фанаты снимали танцы чирлидерш. Яркие фото победы ЦСКА

Группа поддержки ЦСКА
Малыша нарядили в форму, фанаты снимали танцы чирлидерш. Яркие фото победы ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

21 октября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» ЦСКА одержал победу в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ с «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 5:2.

«Армейцы» открыли счёт уже на 3-й минуте — Никита Нестеров реализовал численный перевес. На последней минуте первого периода Линден Вей укрепил преимущество столичного клуба. В середине второго игрового отрезка Иржи Секач в третий раз огорчил болельщиков нижегородского клуба. В третьем периоде Пол Щехура реализовал большинство, а затем Георгий Мишарин сократил отставание в счёте до минимума, на что «армейцы» ответили вторым голом Нестерова. На последней минуте окончательный счёт установил Константин Окулов.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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