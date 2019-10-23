Овечкин вывел «Вашингтон» вперёд через 10 секунд после шайбы «Флэймз»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Результативной передачей отметился Никлас Бекстрём.

Отметим, Овечкин вывел свою команду вперед спустя 10 секунд после гола «Калгари».

Встреча в этот момент проходит на стадионе «Скотиабанк Саддлдом». После второго периода «Вашинтон» ведёт в счёте 3:2. Отметим, ранее в этом поединке Овечкин отметился результативной передачей.

Видео с голом Александра Овечкина в ворота «Калгари» доступно в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Таким образом, Александр Овечкин забил свой седьмой гол в новом сезоне НХЛ. На данный момент на счету российского форварда 12 очков (7+5).

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1094 матча, в которых забил 665 голов и сделал 558 результативных передач.