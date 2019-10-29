«Колорадо» потерял ещё одного игрока первого звена. Выбыл Ландеског

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы нижней части тела, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



Это уже второй игрок первого звена «Колорадо», получивший повреждение. Ранее из строя минимум на несколько недель выбыл форвард Микко Рантанен, чей конёк угодил в трещину на льду.



26-летний Ландеског в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 11 матчах, записав на свой счёт 7 (3+4) баллов при показателе полезности "-4" и 14 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч.