Сятери: «Сибирь» может бороться с любым соперником, в этом нет сомнений

Голкипер новосибирской «Сибири» Харри Сятери прокомментировал домашнюю победу в матче с «Автомобилистом» (3:0), который стал для него первым на ноль в сезоне.
«Самое главное, что «Сибирь» выиграла и продлила победную серию, хотя, конечно, сыграть на ноль всегда приятно. Считаю, что сегодня мы просто здорово сыграли в обороне, классно противодействовали сопернику. «Автомобилист» создал несколько хороших моментов, но я чувствовал себя уверенно, да и партнёры помогали. «Сухарь» поможет прибавить психологически, быть более хладнокровным и уверенным.
Справедливо ли говорить, что это была победа за счёт везения? Абсолютно нет. Это была рабочая победа, мы здорово сыграли, по системе. Следующий соперник у нас ЦСКА, эта команда старается защитить свой титул чемпионов. Очень хорошая команда, но мы верим в свои силы. Будем играть в свой хоккей и посмотрим, что получится. «Сибирь» может бороться с любым соперником, в этом нет сомнений», — сказал Сятери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 29 октября 2019
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