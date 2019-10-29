«Автомобилист» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Сибири»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» оказалась сильнее екатеринбургского «Автомобилиста», встреча завершилась со счётом 3:0. Для подопечных Николая Заварухина победа стала пятой подряд, екатеринбургский коллектив потерпел седьмое поражение кряду.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Хозяева открыли счёт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий Никита Михайлов. На 22-й минуте новосибирский клуб упрочил преимущество, точный бросок в актив записал форвард Юкка Пельтола. Точку во встрече броском в пустые ворота поставил Данил Романцев. Сухой матч оформил голкипер «Сибири» Харри Сятери.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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