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«Автомобилист» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Сибири»

«Автомобилист» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» оказалась сильнее екатеринбургского «Автомобилиста», встреча завершилась со счётом 3:0. Для подопечных Николая Заварухина победа стала пятой подряд, екатеринбургский коллектив потерпел седьмое поражение кряду.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Хозяева открыли счёт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий Никита Михайлов. На 22-й минуте новосибирский клуб упрочил преимущество, точный бросок в актив записал форвард Юкка Пельтола. Точку во встрече броском в пустые ворота поставил Данил Романцев. Сухой матч оформил голкипер «Сибири» Харри Сятери.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Михайлов (Йокипакка, Руохомаа) – 10:29' (5x5)   2:0 Пельтола (Тимашов) – 21:32' (5x5)   3:0 Романцев (Комаров) – 58:44' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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