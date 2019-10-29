Стал известен состав «Сочи» в дебютном матче Александра Андриевского

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Сочи состоится сегодня, 29 октября, начало матча — в 19:30 мск. Черноморский клуб проведёт дебютный матч под руководством Александра Андриевского.
ХК «Сочи»:
Шикин (Проскуряков);
Бертильссон — Эллис, Коллинз — Росен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Крикунов — Точицкий — Шмелёв;
Ю. Александров — Воробьёв, Соколов — Калетник — Капустин;
Елизаров, Старков, Архипов — Томилин — Мосалёв.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Сергеев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов, Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Солодухин.
- 29 октября 2019
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