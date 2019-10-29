Стал известен состав «Сочи» в дебютном матче Александра Андриевского

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Сочи состоится сегодня, 29 октября, начало матча — в 19:30 мск. Черноморский клуб проведёт дебютный матч под руководством Александра Андриевского.



ХК «Сочи»:



Шикин (Проскуряков);

Бертильссон — Эллис, Коллинз — Росен — Стрёмвалль;

Петров — Погоришный, Крикунов — Точицкий — Шмелёв;

Ю. Александров — Воробьёв, Соколов — Калетник — Капустин;

Елизаров, Старков, Архипов — Томилин — Мосалёв.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Сергеев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Семёнов, Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Солодухин.